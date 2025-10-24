Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Aktivis 98: Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto Mengkhianati Penuntasan Kasus HAM

Jumat, 24 Oktober 2025 – 13:41 WIB
Ubedilah Badrun. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis 98 Ubedilah Badrun menyebut upaya menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mengkhianati penuntasan kejahatan masa lalu.

"Memberikan gelar pahlawan akan mengkhianati upaya penuntasan kejahatan HAM pada masa lalu," kata dia kepada awak media, Jumat (24/10).

Kang Ubed sapaan akrab Ubedilah Badrun meminta pemerintah tidak mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Menurut di, negara cukup menempatkan Soeharto sebagai figur yang pernah berjasa sebagai Presiden RI.

"Cukup di situ saja," lanjut Ubed.

Pengamat politik itu menilai Indonesia perlu belajar dari Korea Selatan atau Prancis dalam menempatkan mantan Presiden.

Kedua negara itu, kata Kang Ubed, menempatkan mantan presiden secara sama di mata hukum.

"Jadi, kalau mantan presiden melakukan pelanggaran hukum, ya, patut dibawa ke meja pengadilan. Pemberian gelar pahlawan akan menutup pintu penegakan hukum terhadap mantan presiden," ujarnya.

