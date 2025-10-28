Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Aktivis '98 Ungkap Alasan Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Selasa, 28 Oktober 2025 – 10:55 WIB
Aktivis '98 Ungkap Alasan Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional - JPNN.COM
Aktivis '98 Ray Rangkuti. Foto: dok Formappi

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis '98 Ray Rangkuti menyatakan sikap menolak usulan pemerintah era Prabowo Subianto untuk menetapkan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

"Saya menolak Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan," kata dia kepada awak media, Selasa (28/10).

Direktur Lingkar Madani (LIMA) itu menyadari penolakannya terhadap status Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bakal diabaikan rezim Prabowo.

Baca Juga:

"Saya sudah menyatakan sikap dengan terang benderang, menolak Soeharto sebagai pahlawan," ujarnya.

Ray pun mempertanyakan tindakan kepahlawanan yang dilakukan Soeharto sampai negara ingin memberikan gelar.

"Tindakan apa yang membuat Soeharto layak disematkan sebagai pahlawan," kata pengamat politik itu.

Baca Juga:

Ray juga mempertanyakan keteladanan yang bisa dipetik jika negara benar-benar menyematkan status Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

"Dua pertanyaan ini penting karena pahlawan tentu saja harus melakukan tindakan kepahlawanan yang penting untuk diteladani," ujar dia.

Aktivis '98 Ray Rangkuti menyatakan sikap menolak usulan menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soeharto  Pahlawan Nasional  soeharto pahlawan nasional  Aktivis '98  Ray Rangkuti 
BERITA SOEHARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp