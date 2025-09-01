Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Aktivis HAM Minta Masyarakat Taat Hukum & Tidak Anarkistis Ketika Sampaikan Aspirasi

Senin, 01 September 2025 – 20:06 WIB
Aktivis HAM Robertus Robet. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu aktivis HAM senior, Robertus Robet menyoroti rangkaian aksi demo dan unjuk rasa di berbagai daerah yang berujung pada tindakan anarkis.

Terlebih tak sedikit aksi demo berujung pada aksi perusakan fasilitas umum dan penjarahan yang tentu merugikan masyarakat karena harus ada biaya lagi untuk melakukan perbaikan.

Menurut Robet, aksi demonstrasi belakangan ini dilatari oleh resultante pelbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik.

“Dipicu oleh kemarahan rakyat terhadap kultur elitisme politisi yang dianggap tidak peka dan memandang rendah kesusahan rakyat,” ujar dia kepada wartawan, Senin (1/9).

Lanjut Robet menyebut setiap aksi mencerminkan representasi dari berbagai tuntutan sosial di dalam masyarakat.

Dalam kajian ilmiah, mesti dilihat dalam kerangka struktural. Selama ini dalam tradisi protes di Indonesia, Robet menyebut gerakan mahasiswa selalu yang paling kuat mengambil tempat.

“Namun, dalam negara demokratis perlu dijaga agar aksi protes mengambil bentuk dan artikulasi yang juga etis secara demokratis yakni: mengedepankan otonomi, substansi yang deliberatif dan rasional serta mengandalkan retorika yang sehat,” kata dia.

Robet yang juga sosiolog dari UNJ itu meminta agar massa bisa lebih cerdas dan menahan diri ketika ada provokator yang berusaha mengajak rusuh saat demo berlangsung.

Masyarakat yang melakukan aksi demo diminta untuk taat hukum dan tidak anarkistis.

TAGS   Aktivis HAM  Robertus Robet  Taat Hukum  Aksi Demo 
