Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Seno TMP Sebut Sebagai Upaya Pembungkaman

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPC Taruna Merah Putih (TMP) Surabaya Aryo Seno Bagaskoro menyebut publik belakangan menganggap penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus sebagai upaya pembungkaman.

Sebab, kata dia, serangan dan teror terhadap aktivis prodemokrasi menjadi bentuk pelemahan terhadap sendi penting dalam demokrasi, yakni kebebasan berpendapat.

"Ya, apalagi Andrie Yunus dikenal sangat kritis dan berani menyampaikan pandangan, bahkan banyak publik yang mengkaitkan bahwa peristiwa ini sebagai bagian dari upaya pembungkaman," kata Seno melalui layanan pesan, Sabtu (14/3).

Politikus muda PDI Perjuangan itu berharap aparat penegak hukum segera menangkap pelaku penyiraman ke Andrie dan membongkar motif.

“Pelaku harus segera ditangkap, apalagi bukti rekaman CCTV sudah beredar luas di media sosial," ujarnya.

Seno menuturkan aksi penyiraman air keras sangat berlawanan dengan semangat berdirinya Indonesia yang didasari pemikiran kritis para pemuda.

Baca Juga: Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Bukan Tindak Kriminal Biasa

"Kritik dan semangat juang itu fondasi eksistensi negara kita. Apabila teror dimaksudkan sebagai metode menutup ruang kritik, justru peristiwa ini akan menguatkan kesadaran kritis banyak orang lain.” kata dia.

Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menjadi korban dari aksi kejahatan penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK).