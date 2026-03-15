JPNN.com - Politik

Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Stafsus Wapres Gibran Angkat Bicara, Ada Kata Pengecut!

Senin, 16 Maret 2026 – 01:30 WIB
Arsip - Aktivis KontraS Andrie Yunus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Aristo/JPNN

jpnn.com - Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Suwardi meminta untuk tidak saling curiga, khususnya antara pemerintah dan masyarakat sipil merespons peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

"Penting pula untuk menghilangkan rasa saling curiga, khususnya antara pemerintah dan kalangan masyarakat sipil yang selama ini menjalankan fungsi kritik sebagai bagian sah dari kehidupan demokrasi," kata Suwardi dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (15/3/2026).

Suwardi menyebut hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil perlu dibangun di atas prinsip saling menghormati, keterbukaan, serta komitmen bersama terhadap supremasi hukum.

Menurut dia, proses pengusutan yang cepat, menyeluruh, dan transparan menjadi penting mengingat tudingan dan kecurigaan publik dapat dengan mudah diarahkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara.

"Tudingan dan kecurigaan publik sangat mudah diarahkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Karena itu, pengusutan cepat, menyeluruh, dan transparan menjadi sangat penting," ucapnya.

Dia juga menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara transparan perlu diwujudkan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional, akuntabel, serta terbuka kepada publik agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

Suwardi menilai penyiraman cairan kimia berbahaya terhadap Andrie Yunus merupakan tindakan pengecut yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum dan demokrasi.

Peristiwa ini disebutnya bukan hanya merupakan bentuk kekerasan semata, namun juga menjadi ancaman serius terhadap rasa aman warga serta kepercayaan publik.

