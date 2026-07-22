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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Aktivis Pemuda Soroti Pentingnya Sinergi Lintas Sektor Lawan Judi Online

Rabu, 22 Juli 2026 – 04:19 WIB
Aktivis Pemuda Soroti Pentingnya Sinergi Lintas Sektor Lawan Judi Online - JPNN.COM
Aktivis pemuda mengapresiasi strategi pemerintah yang menyasar seluruh ekosistem judi online secara terpadu. ilustrasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat pemberantasan judi online (judol) melalui pendekatan yang menyasar seluruh ekosistem kejahatan digital mendapat apresiasi dari kalangan aktivis pemuda.

Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rusdi Ali Hanafia, mengatakan bahwa strategi tersebut lebih efektif dibanding hanya memblokir situs perjudian.

Menurutnya, langkah yang ditempuh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan perubahan strategi yang lebih komprehensif karena mencakup pemutusan akses platform, aliran dana, hingga penindakan terhadap jaringan pelaku.

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"Ini merupakan strategi yang sangat tepat dan patut kami dukung," ujar Rusdi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/7).

Sinergi Kemkomdigi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri perbankan, dan Polri akan mempersempit ruang gerak pelaku judi online karena tidak hanya memutus akses digital, tetapi juga mengawasi jalur transaksi keuangan yang menjadi penopang operasional mereka.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Ketika akses digital ditutup, transaksi keuangan diawasi secara ketat, dan aparat penegak hukum bergerak menindak jaringan pelaku, maka ekosistem judol akan semakin sulit berkembang," katanya.

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Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan dengan memblokir situs, tetapi harus menyasar seluruh ekosistemnya agar memberikan dampak yang berkelanjutan.

Rusdi juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan judi online, mulai dari kerugian finansial, meningkatnya kriminalitas, gangguan kesehatan mental, hingga ancaman terhadap ketahanan keluarga dan masa depan generasi muda.

Aktivis pemuda mengapresiasi strategi pemerintah yang menyasar seluruh ekosistem judi online secara terpadu.

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TAGS   judol  judi online  aktivis pemuda  kemkomdigi 
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