Aktivis Sebut Janji Prabowo Perangi Tambang Ilegal Cuma Omong Kosong Besar

Selasa, 02 Desember 2025 – 17:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali mengumandangkan perang terhadap aktivitas tambang ilegal di Indonesia.

Pada Minggu (23/11/2025), dari siang hingga larut malam, Prabowo memimpin rapat tertutup di kediamannya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.

Pertemuan itu dihadiri barisan pejabat kelas satu: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga pimpinan PPATK dan BPKP.

Rapat Maraton Bahas Laporan Satgas

Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat tersebut fokus pada evaluasi kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan dan penyusunan langkah lanjutan.

“Ada sejumlah agenda strategis yang dibahas secara komprehensif,” ujarnya.

Di meja rapat, Prabowo menekankan kembali mandat UUD 1945 soal pengelolaan sumber daya alam. Laporan yang masuk menyebutkan kerugian besar akibat tambang ilegal, termasuk hilangnya hingga 80 persen produksi timah karena penyelundupan.

Prabowo juga menginstruksikan penindakan tegas serta memerintahkan Jaksa Agung bersama BPK mengaudit konsesi rawan pelanggaran.