Aktivitas Ari Irham Redakan Burnout, Ngeband hingga Main Gim

Minggu, 10 Agustus 2025 – 00:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ari Irham membeberkan caranya menghadapi fase burnout di tengah padatnya jadwal pekerjaan di industri hiburan.

Salah satu kegiatan utama yang digeluti Ari untuk mengatasi kejenuhan, yakni bermain musik dengan band yang menaunginya.

Dalam band tersebut, Ari tidak hanya berperan sebagai musisi, tetapi juga mengambil posisi sebagai produser.

Baca Juga: Ari Ilham Pengin Banget Main Film Bareng 5 Aktor Ini

"Aku sebagai produser sama sebagai pianis. Vocalistnya kami masih collab-collab. Jadi, belum nemu vocalist utamanya," kata Ari Irham di kantor Jpnn, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Selain bermusik, Ari menyebutkan dirinya termasuk anak 'rumahan', yang lebih banyak menghabiskan waktu di kediamannya.

Dia merasa lingkungan yang familiar dan nyaman menjadi tempat ideal baginya untuk beristirahat.

Baca Juga: Cerita Ari Irham Bertemu Pocong di Tol Serpong

Salah satu aktivitas favorit pria kelahiran 2001 tersebut di rumah yakni membuang waktu dengan bermain gim.

Kegiatan ini dinilai menjadi sarana hiburan yang efektif untuk mengalihkan pikiran dari tekanan pekerjaan.