Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Aktivitas Ari Irham Redakan Burnout, Ngeband hingga Main Gim

Minggu, 10 Agustus 2025 – 00:23 WIB
Aktivitas Ari Irham Redakan Burnout, Ngeband hingga Main Gim - JPNN.COM
Ari Irham. Foto: Romaida/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ari Irham membeberkan caranya menghadapi fase burnout di tengah padatnya jadwal pekerjaan di industri hiburan.

Salah satu kegiatan utama yang digeluti Ari untuk mengatasi kejenuhan, yakni bermain musik dengan band yang menaunginya.

Dalam band tersebut, Ari tidak hanya berperan sebagai musisi, tetapi juga mengambil posisi sebagai produser.

Baca Juga:

"Aku sebagai produser sama sebagai pianis. Vocalistnya kami masih collab-collab. Jadi, belum nemu vocalist utamanya," kata Ari Irham di kantor Jpnn, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Selain bermusik, Ari menyebutkan dirinya termasuk anak 'rumahan', yang lebih banyak menghabiskan waktu di kediamannya.

Dia merasa lingkungan yang familiar dan nyaman menjadi tempat ideal baginya untuk beristirahat.

Baca Juga:

Salah satu aktivitas favorit pria kelahiran 2001 tersebut di rumah yakni membuang waktu dengan bermain gim.

Kegiatan ini dinilai menjadi sarana hiburan yang efektif untuk mengalihkan pikiran dari tekanan pekerjaan.

Ari Irham membeberkan caranya menghadapi fase burnout di tengah padatnya jadwal pekerjaan di industri hiburan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ari Irham  gim  ngeband  industri hiburan 
BERITA ARI IRHAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp