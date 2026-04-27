Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Aktivitas PETI di Sungai Singingi Kampar Diberangus Polisi, 6 Rakit Langsung Dibakar

Senin, 27 April 2026 – 19:50 WIB
Polsek Kampar Kiri saat membakar rakit dompeng yang digunakan untuk aktivitas PETI. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Jajaran Kepolisian Resor Kampar menindak tegas aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di aliran Sungai Singingi, tepatnya di Dusun Napan, Desa Lipatkain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau.

Operasi penertiban tersebut dipimpin langsung Kapolsek Kampar Kiri Kompol Rusyandi Z Siregar, Senin (27/4), setelah menerima informasi dari masyarakat.

“Penindakan ini kami lakukan setelah kami menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas PETI di lokasi tersebut,” kata Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang.

Setelah menerima informasi adanya aktivitas PETI, tim langsung bergerak ke lokasi menggunakan tiga unit kendaraan dinas roda empat.

Setiba di lokasi, petugas menemukan enam rakit yang digunakan untuk aktivitas PETI di tepian Sungai Singingi.

Namun, tidak ditemukan aktivitas maupun keberadaan pemilik rakit di lokasi.

Selanjutnya, petugas melakukan tindakan tegas dengan membakar enam rakit beserta mesin dompeng dan peralatan tambang yang ada di atasnya.

“Penindakan dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas aktivitas PETI yang merusak lingkungan,” ujar Boby.

Aktivitas PETI di Sungai Singigi Kampar diberangus polisi, enam unit rakit dompeng langsung dibakar di lokasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PETI  penertiban PETI  Polres Kampar  Polisi  rakit dompeng 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp