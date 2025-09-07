Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Aktivitas Sesar Sebabkan Gempa Bumi di Konsel Sultra

Minggu, 07 September 2025 – 10:35 WIB
Hasil permodelan titik gempa di Konawe Selatan oleh BMKG Kendari, Sulawesi Tenggara. ANTARA/HO-BMKG Kendari

jpnn.com, KENDARI - Gempa bumi dengan magnitudo 2,8 di wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara, akibat aktivitas sesar aktif.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa bumi tersebut terjadi sekitar pukul 08.51 Wita di wilayah Barat Daya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konsel.

"Terletak pada koordinat 4.29 Lintang Selatan (LS), 122.51 Bujur Timur (BT), atau tepatnya dua kilometer barat daya Laeya, Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara pada kedalaman delapan kilometer," kata Kepala Stasiun Geofisika BMKG Kendari Rudin saat dihubungi, Minggu.

Rudin menyebutkan jenis dan mekanisme tersebut merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter.

Rudin menyampaikan dampak gempa bumi tersebut juga dilaporkan dapat dirasakan di wilayah Kabupaten Konsel dengan skala II-II MMI atau seperti getaran dirasakan nyata dalam rumah dan getaran seakan-akan ada truk yang berlalu.

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan hasil permodelan dari aktivitas gempa bumi yang terjadi tidak berpotensi tsunami.

"Hingga pukul 09.24 Wita, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum terjadi gempa bumi susulan," jelasnya.

Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sultra, digoyang gempa bumi magnitudo 2,8.

