Aktor Ganteng Ini Hilang Ingatan akibat Kecelakaan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan, Jung Il-woo mengaku kehilangan sebagian memori setelah mengalami kecelakaan mobil pada 2006 silam.

Pemain film Moon Embracing the Sun ini mencoba mengembalikan ingatannya melalui gambar yang disimpannya di ponsel.

"Aku punya sekitar 70 ribu foto di ponselku karena kehilangan sebagian memori," kata dia saat tampil dalam program televisi MBC, seperti dikutip dari the Korea Times, Jumat (12/2).

Ia mengatakan terkena depresi setelah didiagnosis aneurisma otak, yang bisa menyebabkan perdarahan tidak terkontrol di otak.

Selama hampir sebulan, dia tidak bertemu siapa pun, tinggal di rumah setelah mengetahui tentang kondisi medisnya.

"Setelah periode itu, aku memutuskan berziarah ke Santiago, ibu kota negara Chili. Berkat pengalaman ini, aku bisa mengatasi ketidaknyamananku. Aku merasa menjadi lebih sehat dan belajar menikmati saat ini," tutur dia.

Il-woo debut sebagai aktor pada 2006 melalui film thriller "The World of Silence." Dia ikut berakting dalam sitkom "Unstoppable High Kick," drama populer termasuk "The Return of Iljimae" (2009). (antara/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi: