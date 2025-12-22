Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Aktor James Ransone Meninggal Dunia karena Bunuh Diri

Senin, 22 Desember 2025 – 12:12 WIB
Aktor James Ransone Meninggal Dunia karena Bunuh Diri - JPNN.COM
James Ransone. Foto: Dok. AP Photo/Danny Moloshok

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - James Ransone, aktor yang terkenal karena perannya dalam serial hit The Wire, meninggal dunia pada 19 Desember 2025 waktu setempat.

Pria berusia 46 tahun itu meninggal dunia karen bunuh diri. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Kantor Pemeriksa Medis Los Angeles, seperti dilansir TMZ.

TMZ mengkonfirmasi bahwa James Ransone meninggal pada Jumat dan situs web Kantor Pemeriksa Medis mencantumkan penyebab kematian sebagai bunuh diri dengan gantung diri.

Baca Juga:

Menurut laporan, Departemen Kepolisian Los Angeles menanggapi panggilan ke sebuah kediaman, lalu petugas menyelesaikan laporan investigasi kematian dan tidak ada dugaan tindak kejahatan.

Kepergian James Ransone menyisakan duka mendalam bagi industri perfilman Hollywood.

Dia mulai muncul dalam peran-peran kecil di awal 2000-an, mendapatkan peran dalam serial TV Ed dan Third Watch, sebelum mendapatkan peran terobosan di The Wire.

Baca Juga:

James Ransone memerankan Ziggy Sobotka, seorang pekerja pelabuhan dan gangster, di semua 12 episode musim kedua serial itu.

Penampilannya mendapat pujian kritis, bahkan beberapa orang di internet menyebutnya sebagai salah satu karakter favorit dalam serial tersebut.

James Ransone, aktor yang terkenal karena perannya dalam serial hit The Wire, meninggal dunia pada 19 Desember 2025 waktu setempat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   James Ransone  James Ransone meninggal  Aktor James Ransone  James Ransone Meninggal Dunia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp