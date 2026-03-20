Aktor Legendaris Chuck Norris Meninggal Dunia

jpnn.com, HAWAII - Aktor legendaris, Chuck Norris, dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (19/3) pagi waktu setempat.

Kabar kepergian pria berusia 86 tahun itu diumumkan oleh keluarga melalui akun resmi @chucknorris di Instagram.

Laman Deadline pada Jumat (20/3) juga telah nelepon kepergian Chuck Norris.

Baca Juga: Kumpul Keluarga Bersama Film Tunggu Aku Sukses Nanti

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Chuck Norris sempat menjalani perawatan di rumah sakit di Hawaii.

"Bagi dunia, dia adalah seorang seniman bela diri, aktor, dan simbol kekuatan. Bagi kami, dia adalah suami yang setia, ayah dan kakek yang penuh kasih, saudara yang luar biasa, dan jantung keluarga kami," ungkap keluarga Chuck Norris.

Keluarga kemudian mengenang Chuck Norris sebagai sosok yang sangat dicintai.

Selain itu, karya-karya Chuck Norris juga dianggap telah mewarnai kehidupan.

"Dia menjalani hidupnya dengan iman, tujuan, dan komitmen yang tak tergoyahkan kepada orang-orang yang dicintainya. Melalui karya, disiplin, dan kebaikannya, ia menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dan meninggalkan dampak yang abadi pada begitu banyak kehidupan," tutupnya. (antara/deadline)