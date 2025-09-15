Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Aktor Tiongkok Yu Menglong Meninggal, Ada Dugaan Dibunuh

Senin, 15 September 2025 – 11:40 WIB
Aktor Tiongkok Yu Menglong Meninggal, Ada Dugaan Dibunuh - JPNN.COM
Aktor Tiongkok, Yu Menglong atau Alan Yu. Foto: Instagram/

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tiongkok, Yu Menglong atau Alan Yu, meninggal dunia pada Kamis (11/9/2025) di usia 37 tahun.

Kabar duka ini langsung menghebohkan dunia hiburan, apalagi muncul dugaan adanya kejanggalan di balik kematiannya.

Menurut laporan, sehari sebelum meninggal Yu Menglong sempat makan malam bersama teman-temannya pada 10 September.

Sekitar pukul 02.00 dini hari, Alan Yu masuk ke kamarnya dan mengunci pintu untuk beristirahat.

Namun, pada pukul 06.00 pagi, tubuhnya ditemukan tak bernyawa seusai jatuh dari lantai lima sebuah gedung.

Sejumlah paparazi menyebut jendela kamar di lantai lima tampak pecah. Staf di lokasi membenarkan bahwa pria yang jatuh tersebut adalah Yu Menglong.

Insiden itu diduga terjadi sekitar pukul 05.00, dan sang aktor meninggal di tempat setelah menghantam lantai beton.

Agensi kemudian mengonfirmasi kabar duka tersebut. Polisi menyatakan tidak menemukan unsur kriminal dalam peristiwa itu.

Aktor Tiongkok Yu Menglong meninggal dunia di usia 37 tahun, kepergiannya penuh tanda tanya dan dugaan janggal.

