JPNN.com - Entertainment - Seleb

Aktris legendaris Brigitte Bardot Berpulang, Presiden Macron Ikut Berduka

Senin, 29 Desember 2025 – 15:09 WIB
Aktris legendaris Prancis Brigitte Bardot meninggal dunia. Foto: .brigitte-bardot.fr

jpnn.com, JAKARTA - Aktris legendaris Prancis, Brigitte Bardot, wafat pada usia 91 tahun setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Toulon, Prancis selatan, sejak November.

Kabar duka tersebut dilaporkan Euronews pada Minggu dan dikonfirmasi oleh Brigitte Bardot Foundation melalui pernyataan resmi.

Dalam pernyataannya, yayasan tersebut menyebut kepergian Bardot meninggalkan duka mendalam.

Bardot dikenang sebagai aktris dan penyanyi kelas dunia yang memilih meninggalkan karier gemilangnya untuk mendedikasikan hidup bagi kesejahteraan hewan melalui yayasan yang ia dirikan.

Brigitte Bardot, yang akrab disapa “BB”, merupakan ikon besar perfilman dunia pada era 1950-an.

Dia menjadi simbol budaya Prancis dan ikon global setelah membintangi film Le Trou Normand (1952), yang membuka jalan bagi karier internasionalnya di industri film.

Lahir di Paris dari keluarga borjuis, Bardot mulai dikenal publik setelah terpilih sebagai model pada usia 15 tahun.

Karier aktingnya berkembang pesat setelah membintangi sejumlah film, termasuk And God Created Woman (1956) garapan Roger Vadim, yang menuai kontroversi dan mengukuhkan citranya sebagai simbol pembebasan seksual perempuan.

Aktris legendaris Prancis Brigitte Bardot wafat di usia 91 tahun, Presiden Macron sampaikan duka mendalam.

