Akui Kesalahan, Uya Kuya Minta Maaf Seusai Demo Ricuh

Minggu, 31 Agustus 2025 – 04:34 WIB
Akui Kesalahan, Uya Kuya Minta Maaf Seusai Demo Ricuh
Uya Kuya. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Surya Utama alias Uya Kuya, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia melalui akun media sosialnya pada Sabtu (30/8/2025).

Permintaan maaf itu disampaikan setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Dalam video berdurasi singkat, Uya yang mengenakan kemeja abu-abu menyampaikan penyesalannya atas situasi yang menimbulkan keresahan publik.

“Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, baik disengaja maupun tidak disengaja,” ujar Uya.

Uya juga mengakui bahwa peristiwa yang terjadi telah menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat, terutama para korban yang harus gugur maupun terluka akibat bentrokan saat aksi.

“Tidak ada niat sedikit pun dari hati kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Uya berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan berkomitmen menjadi wakil rakyat yang lebih berhati-hati.

Dia meminta kesempatan kepada publik untuk membuktikan kinerjanya sebagai anggota DPR RI.

Anggota DPR RI dari PAN, Uya Kuya, menyampaikan permintaan maaf seusai demo besar yang ricuh.

