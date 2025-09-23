Akui Masih Kesulitan, Fajar/Fikri Tetap Melaju ke 16 Besar Korea Open 2025

Selasa, 23 September 2025 – 21:00 WIB

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengawali Korea Open 2025 dengan meraih kemenangan di babak 32 besar.

Berlaga di Suwon Gymnasium, Selasa (23/9/2025), ganda putra ranking 49 dunia itu mengalahkan wakil Malaysia Nur Mohd A. Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong dengan skor 21-18, 21-12.

Masih Kesulitan

Selepas pertandingan, juara China Open 2025 tersebut mengaku masih beradaptasi dengan kondisi lapangan.

Namun, dengan bermain lebih hati-hati, Fajar/Fikri akhirnya mampu meraih kemenangan dalam tempo 30 menit.

“Secara permainan bukan penampilan terbaik. Cukup berbeda kondisi lapangan dan shuttlecock dibandingkan saat di Shenzhen pekan lalu. Penyesuaiannya belum maksimal, saya masih agak kesulitan,” ujar Fajar.

“Laju bola lebih kencang dibandingkan di China, feeling pukulannya harus kembali beradaptasi. Tadi kami tidak boleh kalah bola satu dan duanya,” timpal Fikri.

Menantang Pasangan Jepang

Dengan hasil ini, pasangan asal klub SGS Bandung itu melangkah ke babak 16 besar Korea Open 2025.

Pada babak berikutnya, Fajar/Fikri akan menghadapi wakil Jepang Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura, yang membuat kejutan dengan menyingkirkan ganda China Liang Wei Keng/Wang Chang, 18-21, 21-18, 21-18.