Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Akui Masih Kesulitan, Fajar/Fikri Tetap Melaju ke 16 Besar Korea Open 2025

Selasa, 23 September 2025 – 21:00 WIB
Akui Masih Kesulitan, Fajar/Fikri Tetap Melaju ke 16 Besar Korea Open 2025 - JPNN.COM
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang China Masters 2025. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengawali Korea Open 2025 dengan meraih kemenangan di babak 32 besar.

Berlaga di Suwon Gymnasium, Selasa (23/9/2025), ganda putra ranking 49 dunia itu mengalahkan wakil Malaysia Nur Mohd A. Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong dengan skor 21-18, 21-12.

Masih Kesulitan

Selepas pertandingan, juara China Open 2025 tersebut mengaku masih beradaptasi dengan kondisi lapangan.

Baca Juga:

Namun, dengan bermain lebih hati-hati, Fajar/Fikri akhirnya mampu meraih kemenangan dalam tempo 30 menit.

“Secara permainan bukan penampilan terbaik. Cukup berbeda kondisi lapangan dan shuttlecock dibandingkan saat di Shenzhen pekan lalu. Penyesuaiannya belum maksimal, saya masih agak kesulitan,” ujar Fajar.

“Laju bola lebih kencang dibandingkan di China, feeling pukulannya harus kembali beradaptasi. Tadi kami tidak boleh kalah bola satu dan duanya,” timpal Fikri.

Baca Juga:

Menantang Pasangan Jepang

Dengan hasil ini, pasangan asal klub SGS Bandung itu melangkah ke babak 16 besar Korea Open 2025.

Pada babak berikutnya, Fajar/Fikri akan menghadapi wakil Jepang Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura, yang membuat kejutan dengan menyingkirkan ganda China Liang Wei Keng/Wang Chang, 18-21, 21-18, 21-18.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengawali Korea Open 2025 dengan raih kemenangan di 32 besar, Selasa (23/9)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fajar Fikri  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Korea Open 2025  Korea Open  Ganda Putra 
BERITA FAJAR FIKRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp