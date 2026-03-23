Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Akui Rumah Tangga Sedang Bermasalah, Shyalimar Malik: Aku Bingung, Enggak Kuat Lagi

Senin, 23 Maret 2026 – 08:17 WIB
Selebritas Shyalimar Malik dengan Eric Syafutra. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari rumah tangga Selebritas Shyalimar Malik dengan Eric Syafutra.

Pasalnya, pernikahan mereka kini dikabarkan berada di ujung tanduk. Shyalimar Malik lantas mengonfirmasi bahwa pernikahannya sedang tidak baik-baik saja.

Hal itu merujuk pada unggahannya di sosial media yang menyinggung soal perselingkuhan.

"Iya ada masalah di pernikahan aku, besar banget sampai aku bingung dan sudah di titik enggak kuat lagi," ujar Shyalimar Malik ketika dihubungi oleh awak media melalui pesan singkat, Sabtu (21/3).

Dia pun tak menampik masalah tersebut ada kaitannya dengan perselingkuhan.

Shyalimar Malik lantas mengungkapkan sakit hati yang dirasakannya akibat perbuatan suaminya.

"Iya benar, itu yang membuat aku sakit hati banget," tuturnya.

Pemain film 'Gunung Kawi' itu pun sedang berpikir matang-matang sebelum memutuskan nasib rumah tangganya ke depan.

TAGS   Shyalimar Malik  eric syafutra  Perceraian artis  shyalimar malik gugat cerai  Selingkuh 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp