JPNN.com - Nasional - Humaniora

Akui Salah soal Glory Lamria, Big Alpha Minta Maaf

Senin, 29 September 2025 – 17:33 WIB
Media alternatif atau homeless Big Alpha menarik konten viralnya tentang 'Rate Aman Hotel' yang sempat menyeret nama mahasiswi Indonesia di AS, Glory Lamria. Foto: tangkapan layar Big Alpha

jpnn.com, JAKARTA - Media alternatif atau homeless Big Alpha menarik konten viralnya tentang 'Rate Aman Hotel' yang sempat menyeret nama mahasiswi Indonesia di AS, Glory Lamria. 

Sebelumnya, dalam konten tersebut Big Alpha menuding Glory menerima fasilitas menginap di hotel mewah tempat Presiden RI Prabowo Subianto dan rombongan bermalam saat kunjungan ke New York.

Dalam pernyataan resminya, Big Alpha mengakui terdapat ketidakakuratan dalam penyajian informasi.

“Beberapa waktu lalu, Big Alpha pernah mempublikasikan konten terkait topik Rate Aman Hotel," tulis Big Alpha seperti yang dipantau dalam akun resminya @bigalphaid, Senin (29/9).

Setelah melakukan peninjauan lebih lanjut dan menerima masukan dari berbagai pihak, Big Alpha menyadari terdapat ketidakakuratan dalam penyajian konten tersebut.

"Konten tersebut telah kami tarik, dan kami memohon maaf telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi beberapa pihak, khususnya Glory Lamria,” katanya.

Tim Big Alpha berjanji lebih berhati-hati ke depan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terima kasih atas kritik dan saran yang masuk untuk kami. We are listening and humbled," tulis keterangan tersebut.

