Akui Trauma Setelah Diselingkuhi, Wardatina Mawa Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti

Rabu, 04 Maret 2026 – 18:18 WIB
Influencer Wardatina Mawa resmi gugat cerai suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi kini berada di ujung tanduk.

Ibu satu anak itu bahkan telah menggugat cerai Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama di Medan akibat buntut dugaan perselingkuhan sang suami dengan Inara Rusli.

Wardartina Mawa tak menampik rasa trauma dampak kegagalan rumah tangganya tersebut.

Oleh karena itu, dia pun enggan terburu-buru untuk membuka hati lagi.

"Trauma pasti lah, aku juga enggak mau cepat-cepat kali," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Kini, selebritas Instagram (selebgram) asal Medan itu memilih untuk fokus dengan dirinya sendiri serta sang buah hati.

"Fokus saja untuk mencintai diri aku sendiri, sama Afnan juga," kata Wardatina Mawa.

Demi mengatasi trauma yang dirasakannya, dia bahkan sempat datang ke psikolog.

