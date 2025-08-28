Akulaku Finance Resmi dapat Pendanaan Sindikasi dari Hana Bank & OK Bank

jpnn.com, JAKARTA - PT Akulaku Finance Indonesia mengumumkan telah memperoleh kesepakatan pendanaan executing dari PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) dan PT Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank).

Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia Perry Barman Slangor menyatakan adapun kesepakatan itu didapatkan melalui skema club deal senilai Rp 200 miliar.

Adapun PT Bank KEB Hana Indonesia bertindak sebagai pemimpin pengatur penyaluran pinjaman.

"Skema club deal ini memungkinkan masing-masing pemberi pinjaman mengambil keputusan secara independen, dengan tetap mengacu pada struktur dan ketentuan yang telah disepakati bersama," ungkap Aan dikutip, Kamis (28/8).

Penandatanganan kesepakatan komitmen pendanaan ini dihadiri oleh Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia Perry Barman Slangor, Direktur Keuangan PT Akulaku Finance Indonesia Aan Setiawandi, Direktur Bisnis PT Bank Oke Indonesia Tbk. Vincentia M Djuniwati Wijaya, dan Head of Corporate Banking Hana Bank Andi Wijaya Yusuf.

Perry pun menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan dalam kolaborasi strategis yang terjalin.

“Dukungan dari Hana Bank dan OK Bank mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap fundamental bisnis kami. Pendanaan ini akan memperkuat posisi kami dalam upaya untuk memperluas akses pembiayaan digital yang inklusif,” ujar Perry.

Perry menyebutkan pendanaan ini sekaligus menandai langkah penting bagi PT Akulaku Finance Indonesia dalam memperkuat ketahanan likuiditas dan mendiversifikasi sumber pendanaan dalam jangka menengah.