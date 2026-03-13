Akulaku Group & BAZNAS RI Kolaborasi Tebar CSR untuk Anak Binaan LPKA Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Akulaku kembali bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) menghadirkan berbagai program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan CSR Ramadan 2026 yang diinisiasi bersama oleh Akulaku Group dan BAZNAS RI.

Direktur Teknologi Informasi PT Akulaku Finance Indonesia, Edy Salim menyatakan kali ini pihaknya menggelar pelatihan keterampilan bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.

“Ramadan kali ini kami memberikan pelatihan sablon bagi anak-anak binaan sebagai bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan di masa depan,” ungkap Edy dikutip, Jumat (13/3).

Dia mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi positif kepada masyarakat, khususnya melalui kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak nyata.

“Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian dan berbagi dengan sesama. Melalui kolaborasi bersama BAZNAS RI, bantuan yang disalurkan diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A, mengatakan kegiatan tersebut bagian dari upaya BAZNAS menghadirkan program Ramadan yang tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan.

“Melalui program ini kami ingin menghadirkan kebahagiaan Ramadan sekaligus memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka,” ucap Saidah.