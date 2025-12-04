Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Akumindo Sebut Faktor Penghambat UMKM Bukan Hanya dari Produk Impor, Tetapi..

Kamis, 04 Desember 2025 – 16:05 WIB
Akumindo Sebut Faktor Penghambat UMKM Bukan Hanya dari Produk Impor, Tetapi.. - JPNN.COM
Ilustrasi UMKM. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero, memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. 

Sebelumnya, Menteri Maman menyebut banjirnya produk impor asal Tiongkok menjadi salah satu faktor utama mandeknya pasar domestik.

Edy mempertanyakan dasar dari pernyataan Menteri UMKM tersebut, saat dihubungi Jpnn.com, Rabu (3/12) malam.

Baca Juga:

Menurut Edy, keberhasilan dan kelancaran sebuah produk bisnis tidak hanya bergantung pada satu faktor, melainkan dipengaruhi berbagai parameter.

"Jadi, kalau Pak Maman bilang mandek, itu dasarnya apa? Bahwa sukses dan berjalan baiknya satu produk bisnis, dipengaruhi beberapa parameter," ujar Edy.

Dia menjelaskan parameter pertama berkaitan dengan internal pelaku usaha itu sendiri. 

Baca Juga:

Kemudian, dia menyoroti kesungguhan pelaku UMKM dalam menciptakan produk berkualitas.

"Pertama, perlakuan UMKM-nya sendiri. Dia sungguh-sungguh enggak memproduksi produknya yang berkualitas? Dia mau enggak menghasilkan produk yang berkualitas?" tanya Edy.

Bukan sekadar karena faktor kebanjiran produk impor, Akumindo blak-blakan soal poin penghambat UMKM maju.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penghambat UMKM  UMKM  produk impor  impor china  akumindo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp