JPNN.com - Entertainment - Seleb

Akun Instagram Ahmad Dhani Sempat Hilang, Ari Lasso Bilang Begini

Rabu, 06 Mei 2026 – 15:07 WIB
Penyanyi Ari Lasso. Foto: Instagram/ari_lasso

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ari Lasso turut menyoroti hilangnya akun Instagram milik musisi Ahmad Dhani pada Minggu (3/5/2026).

Pelantun Jalanku Tak Panjang itu mengaku terkejut dan mempertanyakan hal tersebut kepada Ahmad Dhani.

“Sengaja dipateni ta? (sengaja dimatikan kah?),” ujar Ari Lasso, melalui akunnya di Instagram.

Ahmad Dhani kemudian mengonfirmasi bahwa akun Instagram miliknya memang tidak dapat diakses sejak Minggu.

Dia menduga hal tersebut berkaitan dengan unggahan yang menyinggung masa lalu kehidupan pribadinya.

Menurut Dhani, akun tersebut hilang setelah dia kembali membuka cerita lama, termasuk terkait hubungannya dengan mantan istrinya, Maia Estianty.

Dia menilai kejadian itu sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di media sosial.

Dhani merasa ada pihak yang tidak menginginkan informasi tersebut kembali mencuat ke publik.

