Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Akun Instagram Hilang, Ahmad Dhani: Bukan Mass Report, Ada Seseorang

Selasa, 05 Mei 2026 – 20:33 WIB
Akun Instagram Hilang, Ahmad Dhani: Bukan Mass Report, Ada Seseorang - JPNN.COM
Musisi Ahmad Dhani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Akun Instagram pribadi milik Ahmad Dhani sempat hilang belum lama ini.

Kekinian, akun Instagram pentolan grup band Dewa 19 itu telah kembali aktif.

Ahmad Dhani menyebut, dirinya mendapat informasi bahwa akun Instagramnya sempat hilang bukan karena di-report secara massa.

Baca Juga:

"Jadi bukan mass report. Jadi memang ada seseorang, bukan kelompok, ya, kalau mass report kan kelompok. Bukan ormas juga, yang punya power untuk bisa meminta Instagram untuk men-take down Instagram. Saya karena kemarin dari Bareskrim, ini saya pikir kementerian," ujar Ahmad Dhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (5/4).

"Tapi begitu dicek oleh petinggi salah satu di kementerian, tidak ada perintah. Karena yang bisa hanya Kementerian Komdigi yang bisa memerintah Instagram untuk men-take down daripada sebuah akun," sambungnya.

Dia menduga ada pihak yang sengaja menghilangkan akun Instagram miliknya.

Baca Juga:

Akan tetapi, Ahmad Dhani mengaku tak tahu pasti sosok yang melakukan take down hingga akun Instagramnya sempat hilang.

"Kalau menurut saya, menurut saya, ya pastinya kan bisa dilihat dari tayangan-tayangan, konten-konten yang sebelumnya. Konten-konten sebelumnya kan mengarah pada sebuah pembuktian. Dan ada pihak yang tidak mau ini terbukti benar," tuturnya.

Ahmad Dhani mengatakan, dirinya mendapat fakta bahwa akun Instagramnya sempat hilang bukan karena di-report oleh massa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ahmad Dhani  Instagram  Akun Instagram  Bareskrim  Kemenkominfo 
BERITA AHMAD DHANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp