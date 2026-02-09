Al-Azhar Kairo Puji Prabowo & Haji Isam dalam Mencetak Ulama Unggul

jpnn.com, JAKARTA - Al-Azhar Kairo memberikan penghargaan tinggi kepada Indonesia atas komitmen nyata dalam percepatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang berhaluan moderat (wasathiyah).

Apresiasi khusus disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pembina ASFA Foundation, H. Samsudin Andi Arsyad (Haji Isam), atas dedikasi berkelanjutan dalam mendukung ekosistem pendidikan Islam global.

Hal tersebut disampaikan secara resmi saat Wakil Grand Syaikh Al-Azhar, Prof. Dr. Muhammad Abdurrahman Ad-Duwaini, dan Grand Mufti Mesir, Prof. Dr. Nadhir Muhammad Ayyadh, menerima delegasi ASFA Foundation di kantor masing-masing pada Minggu (8/2).

Delegasi tersebut terdiri dari 45 peserta short course (pendidikan intensif) yang merupakan pimpinan pesantren dari 22 provinsi di Indonesia, serta 150 mahasiswa S2 dan S3 Al-Azhar penerima beasiswa Lazis ASFA.

Wakil Grand Syaikh dan Grand Mufti Mesir secara khusus menyoroti peran strategis pemimpin dan tokoh bangsa Indonesia.

Keduanya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan besar pemerintah terhadap percepatan SDM menuju Indonesia Emas 2045, khususnya bagi ribuan mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Al-Azhar.

“Dukungan ini sangat vital untuk melahirkan ulama yang mumpuni di masa depan,” ujar petinggi Al-Azhar tersebut.

Di sisi lain, apresiasi mendalam dan doa juga dipanjatkan untuk Ketua Dewan Pembina ASFA Foundation, H. Samsudin Andi Arsyad (Haji Isam). Al-Azhar menilai Haji Isam memiliki kepedulian luar biasa melalui bantuan yang berkesinambungan bagi mahasiswa internasional.