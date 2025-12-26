Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Al Azhar Memorial Garden Jamin Area Makam Bebas Longsor dan Banjir

Jumat, 26 Desember 2025 – 17:00 WIB
Petugas Pemakaman Al Azhar Memorial Garden sedang melakukan perawatan makam rutin di seluruh zona pemakaman. Foto: Dokumentasi Al Azhar Memorial Garden

jpnn.com - JAKARTA - Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Jabodetabek belakangan ini kerap menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.

Persoalan makam amblas, longsor, hingga banjir sering kali menjadi persoalan di area pemakaman yang memiliki sistem perawatan terbatas.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Al Azhar Memorial Garden menegaskan komitmennya dalam menyediakan area pemakaman yang aman, nyaman, dan didukung infrastruktur modern.

Pengelola memastikan bahwa seluruh lahan makam telah dirancang khusus untuk menghadapi cuaca ekstrem melalui perencanaan matang dan pengelolaan profesional.

General Manager Al Azhar Memorial Garden Panca menjelaskan bahwa keamanan struktur makam menjadi prioritas utama, terutama saat memasuki musim hujan tahunan yang ekstrem.

“Kami menyadari bahwa makam adalah rumah masa depan bagi orang terkasih. Oleh karena itu, tim perawatan kami bekerja ekstra untuk memastikan saluran air tetap lancar dan rumput tetap terawat. Keluarga tidak perlu khawatir menghadapi risiko longsor, becek, apalagi banjir saat berziarah,” ujar Panca, Jumat (26/12).

Kawasan pemakaman muslim ini memiliki kontur tanah yang stabil dan didukung sistem drainase terpadu.

Sistem ini memiliki kapasitas aliran tinggi yang mampu mempercepat pembuangan air saat hujan lebat, sehingga mencegah genangan yang berpotensi memicu erosi tanah atau makam amblas.

Al Azhar Memorial Garden menjamin area makam bebas longsor dan banjir karena didukung sistem drainase terpadu

Al Azhar Memorial Garden  Pemakaman  Makam  bebas longsor 
