Al Azhar Memorial Garden Sediakan Pemakaman Syariah Modern 25 Hektare

jpnn.com, KARAWANG - Keterbatasan lahan pemakaman di kota besar sering menjadi tantangan bagi keluarga yang ingin memberikan penghormatan terakhir secara layak.

Banyak masyarakat kini mencari alternatif pemakaman muslim yang tertata, nyaman, dan sesuai syariah.

Menjawab kebutuhan tersebut, Al Azhar Memorial Garden hadir sebagai solusi pemakaman modern yang mengedepankan nilai-nilai Islami.

Dikelola oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, area pemakaman ini menawarkan konsep yang berbeda dari makam konvensional.

Dengan luas lahan mencapai 25 hektare, Al Azhar Memorial Garden dirancang modern, asri, dan tertata rapi, memberikan ketenangan serta kenyamanan jangka panjang bagi keluarga muslim.

"Pemakaman ini menyediakan berbagai tipe kavling, mulai dari single, double, hingga family. Untuk tipe double dan family, tersedia kategori super dan royal yang dirancang sesuai kebutuhan keluarga," kata Manager Pelayanan Al Azhar Memorial Garden, Balian, Jumat (19/12).

Tipe Super dilengkapi pagar pembatas untuk privasi, sedangkan Tipe Royal kelebihannya memiliki fasilitas gazebo agar keluarga lebih nyaman saat berziarah.

Selain itu, seluruh area dilengkapi jalur pejalan kaki (walkway) ramah lansia, area parkir luas, serta layanan tenda dan kursi gratis saat berziarah. Keamanan juga terjamin dengan sistem pengawasan 24 jam.