Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Al Azhar Memorial Garden Tawarkan Pemakaman Muslim Syariah di Karawang

Rabu, 03 Desember 2025 – 19:02 WIB
Al Azhar Memorial Garden Tawarkan Pemakaman Muslim Syariah di Karawang - JPNN.COM
Seorang peziarah sedang berziarah ke makam keluarga mereka di Al Azhar Memorial Garden, Karawang, Jawa Barat. Foto dok Al Azhar Memorial Garden

jpnn.com, KARAWANG - Kebutuhan akan lahan makam yang layak, tertata, dan mudah dijangkau di kota-kota besar Indonesia terus meningkat.

Menjawab tantangan tersebut, Al Azhar Memorial Garden (AMG), yang dikelola secara profesional oleh YPI Al Azhar, hadir sebagai solusi pemakaman muslim modern dan sesuai syariah.

Berdiri sejak 2011, AMG kini telah beroperasi selama 14 tahun, menawarkan kawasan pemakaman seluas 25 hektare yang dirancang rapi, teduh, dan tenang, berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

Baca Juga:

Head Bussiness Development and Marketing Al Azhar Memorial Garden, Reza Hidayatulloh, menekankan pentingnya aspek kenyamanan dan kepatuhan syariah dalam layanan pemakaman.

"Kami ingin memberikan pemakaman yang rapi dan sesuai syariah. Pemakaman sesuai syariah penting demi kenyamanan keluarga," ujar Reza, Rabu (3/12).

Menurut Reza, lingkungan AMG dirancang seperti taman pemakaman modern yang tenang, didukung oleh penataan yang memudahkan prosesi ziarah.

Baca Juga:

AMG menyediakan beragam tipe kavling pemakaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga muslim perkotaan, mulai dari individu hingga area keluarga besar.

Seluruh kavling dipastikan berada di lingkungan taman yang tertata rapi dengan akses jalan yang ramah bagi lansia dan pengguna kursi roda.

Al Azhar Memorial Garden menawarkan pemakaman muslim syariah di Karawang, sebagai solusi pemakanan muslim modern dan sesuai syariah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Al Azhar Memorial Garden  Pemakaman  pemakaman muslim  Makam 
BERITA AL AZHAR MEMORIAL GARDEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp