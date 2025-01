Al Ghazali Bicara Adegan Panas dengan Zsazsa Utari di Scandal 3

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Al Ghazali mengaku harus menjalani beberapa adegan panas dengan Zsazsa Utari dalam Vidio Original Series: Scandal 3.

Tidak bisa dipungkiri bahwa series Scandal yang lekat dengan dunia hiburan malam menjadi tema yang menantang dan penuh tantangan, termasuk beberapa adegan panas.

Terkadang Al Ghazali dan Zsazsa Utari pun harus improvisasi saat syuting agar hasilnya sesuai harapan.

"Aku go with the flow aja untuk adegan-adegan yang seperti itu. Aku dan Zsazsa juga sudah sama-sama paham ini bagian dari proses syuting, jadi jalani saja secara profesional. Biasanya buat membangun chemistry, saat take juga dibantu dengan dengar lagu-lagu yang sesuai sama vibe adegannya," ungkap Al Ghazali.

Anak Ahmad Dhani itu juga tampil sangat berbeda dalam serial Scandal 3.

Al Ghazali yang sebelumnya dikenal dengan peran protagonis sebagai good guy, kini mencoba tantangan baru.

Dalam Scandal 3: The Final & Sexiest, dia memerankan Max, seorang mafia yang terlibat dalam jaringan prostitusi kelas atas.

"Sebelumnya aku kan selalu mendapatkan peran good guy. Di Scandal 3akhirnya untuk pertama kali aku mendapatkan peran sebagai Max yang merupakan seorang mafia. Menurutku adegan di Scandal 3 super seru dan banyak plot twist, jadi ini merupakan salah satu tantangan buat aku juga," tambah Al Ghazali.