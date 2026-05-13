Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Al Ghazali Sebut Wajah Sang Buah Hati Mirip Dirinya

Rabu, 13 Mei 2026 – 21:09 WIB
Al Ghazali Sebut Wajah Sang Buah Hati Mirip Dirinya - JPNN.COM
Al Ghazali bersama Alyssa Daguise dan anak mereka. Foto: Instagram/alghazali7

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Al Ghazali dan istrinya, Alyssa Daguise mash belum menunjukkan wajah buah hatinya hingga saat ini.

Meski begitu Al Ghazali mengungkapkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan itu mirip dengannya.

Namun, dia menilai bahwa wajah anaknya masih mungkin berubah-ubah mengingat usianya yang baru beberapa hari.

Baca Juga:

"Cuman kalau bisa dibilang overall, mirip aku," ujar Al Ghazali di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Pemain film Dignitate itu juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menitikkan air mata tatkala melihat buat hatinya tersebut.

Sebab, Al Ghazali merasa haru melihat putri kecilnya itu yang terlihat mirip dengannya.

Baca Juga:

"Aku menangis. Nangisnya pas lihat, sudah mirip lagi," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia menuturkan bahwa Alyssa Daguise melahirkan putri pertamanya melalui persalinan normal.

Aktor Al Ghazali dan istrinya, Alyssa Daguise mash belum menunjukkan wajah buah hatinya hingga saat ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alyssa Daguise  Al Ghazali  anak pertama al ghazali dan alyssa daguise  Pasangan Selebritas 
BERITA ALYSSA DAGUISE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp