Al Ghazali Umumkan Kehamilan Alyssa Daguise, Begini Komentar Maia Estianty

Senin, 24 November 2025 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Al Ghazali, Maia Estianty menyambut bahagia kabar kehamilan Alyssa Daguise.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengomentari video pengumuman calon anak pertama Alyssa Daguise dan Al Ghazali.

Maia Estianty mengaku bakal bersabar menanti kehadiran cucunya tersebut.

"Oma Bunda (Oda) dan Opa Daddy (Ody) menunggu dengan sabar," ungkap Maia Estianty.

Kabar kehamilan Alyssa Daguise pertama kali diumumkan oleh suaminya, Al Ghazali.

Dia mengunggah video tengah berada di peternakan kuda. Pada keterangan video, Al Ghazali dan Alyssa Daguise menyampaikan kabar bahagia.

"Kami telah berbagi banyak bab dalam hidup bersama, tetapi menjadi orang tua adalah yang terindah sejauh ini," beber Al Ghazali.

Anak Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu mengaku sangat bahagia ketika mengetahui Alyssa Daguise hamil.