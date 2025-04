Al Malik Travel Fest 2025 Ajak Anak Muda Healing ke Tanah Suci

jpnn.com, TANGSEL - Al Malik Travel menggelar Al Malik Travel Fest 2025 di Nusantara Hall, ICE BSD, Tangerang, pada Sabtu (12/4).

Acara ini mengajak umat Muslim, terutama kalangan muda, untuk memperkaya wawasan seputar ibadah haji dan umrah serta menjadikan perjalanan spiritual ke Tanah Suci sebagai sarana healing yang bermakna.

Festival ini menghadirkan berbagai sesi kajian keagamaan bersama Ustaz dan Ustazah ternama seperti Subki Al Bughari, Najmi Fathoni, Hilman Fauzi, Ilyas Aksi, Ernawati, Rahmania Idrus, dan Rena Reni Aksi.

Selain itu, pengunjung juga disuguhi hiburan Islami dari grup nasyid Snada, Gambus An Nabawi, Papaboy, dan Edcoustic.

Direktur Al Malik Travel, H. Arkan Fadhil, menjelaskan bahwa acara ini digagas sebagai bentuk silaturahim akbar antara pihaknya dengan para jemaah, baik yang telah berangkat maupun yang berniat menunaikan ibadah ke Baitullah bersama Al Malik Travel.

“Kami ingin memberikan pemahaman lebih mendalam tentang haji dan umrah, serta mempererat ukhuwah Islamiyah,” ujarnya.

Dalam sesi tausiah, Ustaz Najmi Fathoni membagikan kisah inspiratif dari perjalanan spiritual di Tanah Suci. Sementara Ustaz Hilman Fauzi, melalui tema “Letting Go and Finding Peace Through Allah,” mengajak anak muda menjadikan umrah sebagai bentuk penyembuhan jiwa.

“Anak muda sebagai agen perubahan perlu diberi ruang untuk mengekspresikan niat baik mereka, termasuk menjadikan ibadah sebagai healing dari berbagai persoalan hidup. Umrah adalah salah satu cara terbaik untuk kembali kepada Allah,” kata Subki.