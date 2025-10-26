Al-Nassr Kalahkan Al Hazm 2-0, Cristiano Ronaldo Cetak Gol ke-950

Minggu, 26 Oktober 2025 – 06:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-950 saat Al-Nassr mengalahkan Al-Hazm 2-0 pada pertandingan pekan keenam Saudi Pro League di King Abdullah Sports City Stadium, Sabtu (25/10) malam WIB.

Gol pembuka tercipta di babak pertama, tepatnya menit ke-25, melalui sundulan Joao Felix yang memanfaatkan umpan silang dengan sempurna.

Selepas turun minum, Cristiano Ronaldo memastikan kemenangan Al-Nassr dengan golnya dari jarak dekat pada menit ke-88.

Gol ini tercipta berkat serangan balik cepat yang dipimpin Sadio Mane. Dengan kontrol bola yang brilian, Mane melewati bek lawan dan mengirim umpan kepada Wesley.

Winger asal Brasil itu kemudian mengoper bola kepada Ronaldo yang berlari masuk ke kotak penalti.

Meski tembakan Ronaldo sedikit melenceng, bola hasil defleksi berhasil mengelabui kiper Al-Hazm dan bersarang di gawang yang kosong.

Kemenangan ini kembali menunjukkan dominasinya di Saudi Pro League, sekaligus menjadi panggung bagi Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol ke-950 dalam kariernya.

Kemenangan ini menandai enam kemenangan beruntun Al-Nassr di Saudi Pro League. Dengan raihan 18 poin, Al-Nassr kokoh di puncak klasemen, unggul tiga poin atas Al-Taawoun di posisi kedua dan delapan poin dari juara bertahan Al-Ittihad.