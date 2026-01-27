Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Alaeddine Ajaraie, Wajah Baru Persija Jakarta yang Langsung Bersuara di Lapangan

Selasa, 27 Januari 2026 – 10:03 WIB
Alaeddine Ajaraie, Wajah Baru Persija Jakarta yang Langsung Bersuara di Lapangan - JPNN.COM
Debut Alaeddine Ajaraie bersama Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Rekrutan anyar Persija Jakarta Alaeddine Ajaraie mendapat kesempatan menunjukkan aksinya saat Macan Kemayoran mengalahkan Madura United 2-0 pada laga perdana putaran kedua BRI Super League.

Alaeddine masuk pada menit ke-70 dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Kehadiran pemain asal Maroko itu langsung memberi warna di lini serang Persija.

Baca Juga:

Alaeddine tampil agresif dan cerdas dalam membaca permainan.

Setiap kali memegang bola, pemain berusia 33 tahun itu mampu memilih opsi terbaik, apakah menusuk ke dalam pertahanan lawan atau mendistribusikan bola ke rekan setim.

Pelatih Mauricio Souza pun menilai debut Alaeddine sangat positif.

Baca Juga:

"Dia pemain yang sangat cepat, sangat bagus dalam situasi satu lawan satu."

"Alaeddine masih butuh sedikit waktu lagi untuk meningkatkan kondisi fisiknya, tetapi potensinya jelas terliha," jelas Mauricio.

Debut Alaeddine Ajaraie di Persija langsung mencuri perhatian. Masuk singkat, tapi aksinya bikin lini belakang lawan kewalahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Alaeddine Ajaraie  Persija Jakarta  Super League  Mauricio Souza 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp