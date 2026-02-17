Close Banner Apps JPNN.com
Alamak, As Roda Depan Mobil Listrik Geely EX5 Patah di PIK

Selasa, 17 Februari 2026 – 20:10 WIB
Alamak, As Roda Depan Mobil Listrik Geely EX5 Patah di PIK
Mobil listrik Geely EX5 mengalami masalah patah as roda pada bagian depan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang. Foto: Geely

jpnn.com, TANGERANG - Mobil listrik yang diduga Geely EX5 baru-baru ini mencuri perhatian jagat maya.

Pasalnya, Geely EX5 mengalami masalah patah as roda pada bagian depan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang.

Informasi itu diketahui melalui video pendek yang diunggah di akun infopol.id di Threads.

Dalam video itu terlihat, mobil berkelir itu terlihat berhenti. Seorang pria terlihat memeriksa ke kolong roda depan sebelah kiri yang diduga mengalami patah as roda.

Public Relations Senior Manager Geely Auto Indonesia, Frietz F. Roboth pun membenarkan bahwa model tersebut mengalami masalah di bagian depan.

Frietz mengungkapkan pihaknya mengetahui insiden tersebut melalui media sosial.

"Geely Auto Indonesia telah mengetahui informasi yang beredar di media sosial terkait insiden yang melibatkan Geely EX5 di area Pantai Indah Kapuk (PIK)," kata Frietz saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (17/2).

Dia menjelaskan patah as roda karena kendaraan tersebut menghajar pembatas jalan.

Mobil listrik Geely EX5 mengalami masalah patah as roda pada bagian depan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang.

TAGS   Geely EX5  mobil listrik  As roda depan  PIK  media sosial  Threads 
