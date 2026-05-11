Alamak, MG5 Terbakar saat Sedang Parkir di Hotel Mewah

jpnn.com - MG5 dilaporkan dilalap si jago merah saat sedang terparkir di sebuah hotel mewah di Ningbo, Provinsi Zhejiang, China.

Laman Carnewschina, Senin melaporkan, insiden tersebut terjadi pada Minggu (17/5), malam ketika mobil diparkir di kawasan tersebut.

Hingga kini, pihak pabrikan maupun otoritas setempat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut.

Salah seorang warga sekitar menyaksikan kebakaran tersebut dan membagikan informasi di media sosial lokal seperti WeChat dan Rednote.

Sumber itu menyebutkan bahwa mobil dalam keadaan terparkir dan tidak ada penumpang saat api mulai muncul.

Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Foto-foto awal menunjukkan kobaran api melahap area kabin dan bagasi MG5, yang mengindikasikan bahwa api kemungkinan bukan berasal dari ruang mesin.

Warga sekitar juga melaporkan adanya asap pekat dan bau menyengat selama kebakaran berlangsung.