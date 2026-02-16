Alanabi Dorong Gaya Hidup Sehat Seperti Nabi, Inspirasi Kebaikan dari Hal Sederhana

jpnn.com, JAKARTA - Upaya menghidupkan kembali pola hidup alami yang selaras dengan nilai spiritual terus mendapat perhatian masyarakat saat ini.

Konsep sehat ala nabi yang menekankan keseimbangan pola konsumsi, ketenangan batin, dan pemanfaatan bahan alami kini semakin relevan di tengah gaya hidup modern yang serba cepat.

Semangat inilah yang turut melatarbelakangi hadirnya Alanabi sebagai bagian dari pilihan gaya hidup sehat yang lebih sadar dan bermakna.

Chief Marketing Officer Alanabi, Rizalman, menyampaikan bahwa pendekatan yang diusung bukan sekadar soal produk, melainkan tentang mengajak masyarakat kembali memahami esensi menjaga kesehatan secara alami.

Dia menuturkan bahwa pihaknya ingin menghadirkan sesuatu yang dekat dengan keseharian masyarakat, mudah dikonsumsi, namun tetap membawa nilai manfaat yang berkelanjutan.

Menurut Rizalman, minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat berbasis bahan alami menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

Dia menilai kesadaran ini menjadi momentum penting untuk menghadirkan edukasi yang ringan tetapi bermakna, agar masyarakat semakin memahami bahwa menjaga kesehatan bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten.

Sementara, CEO Alanabi, Ustaz Fatih Karim, menegaskan konsep keberkahan menjadi landasan utama dalam pengembangan produk maupun gerakan yang dibangun.