JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Alarm Bahaya Menjelang Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ranking Timnas Indonesia Merosot

Kamis, 18 September 2025 – 21:15 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya melawan Taiwan. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia harus puas turun satu peringkat ke posisi 119 dunia dalam daftar peringkat FIFA terbaru, setelah meraih hasil kurang maksimal pada laga uji coba internasional.

Skuad asuhan Patrick Kluivert hanya mampu meraih satu kemenangan dari dua laga yang dilakoni.

Jay Idzes dan kolega meraih kemenangan telak 6-0 atas Taiwan yang menempati peringkat ke-172 dunia.

Namun, hasil positif itu tidak berlanjut. Pada laga kedua kontra Lebanon, Skuad Garuda harus puas bermain imbang 0-0.

Dengan hasil tersebut, Indonesia kini mengoleksi 1.157,90 poin, naik tipis dari sebelumnya 1.154,55 angka. Meski demikian, posisi Indonesia justru turun satu setrip ke peringkat 119 dari sebelumnya di urutan 118.

Indonesia masih berpeluang meraih tambahan poin pada Oktober mendatang. Thom Haye dan kawan-kawan dijadwalkan melakoni partai putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi (9/10) serta Irak (12/10).

Dua laga tersebut bakal menjadi penentu, apakah mimpi Garuda terbang tinggi menuju panggung terbesar sepak bola dunia akhirnya bisa terwujud.(fifa/mcr16/jpnn)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

