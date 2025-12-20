Alasan Banyaknya Misinformasi di Media Sosial Terkait Serangan di Bondi
Menurut seorang pakar media digital, platform media sosial X sudah mendorong penyebaran informasi yang menyesatkan terkait serangan teroris di Pantai Bondi, yang menewaskan 15 orang dan puluhan lain terluka.
Beberapa jam setelah penyerangan saat umat Yahudi sedang merayakan Hanukkah, media sosial dibanjiri dengan klaim palsu dan menyesatkan.
Seorang warga Sydney, Naveed Akram, mengatakan ia menerima ancaman kematian setelah nama dan fotonya disebut di X sebagai salah satu pelaku penembakan.
Beberapa unggahan bahkan menyebarkan informasi pribadinya.
Baru-baru ini, Naveed, yang punya nama yang sama dengan salah satu pelaku penembakan, mengunggah video di halaman Facebook konsulat Pakistan di Sydney.
Ia memohon agar orang-orang berhenti menyebarkan informasi yang salah.
"Benar-benar mimpi buruk bagi saya, melihat foto wajah saya disebarkan di media sosial, disebut sebagai pelaku penembakan," kata warga negara Pakistan itu kepada ABC.
"Teman-teman menemani saya ke kantor polisi untuk melaporkannya, tetapi polisi mengatakan mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan menyuruh saya untuk menonaktifkan akun saya."
Informasi yang salah dan pemberitaan palsu terkait serangan di Pantai Bondi, Sydney, membanjiri media sosial
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Soft Launching Super Apps, Menkum Supratman: Mampu Integrasikan 450 Layanan
-
Menteri Rosan Sebut Pemerintah Telah Membeli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji
-
Van Oo Rilis Single Perdana Nona Setimba, Usung Nuansa Timur Indonesia
-
Sahabat Kartini Gelar Pertandingan Padel Spesial untuk Memperingati Hari Ibu
-
Melihat SPPG Mutiara Keraton Solo di Bogor, Perpaduan Dapur Sehat dan Bahan Lokal
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Polisi India Mengonfirmasi Pelaku Serangan di Sydney Berasal dari HyderabadRabu, 17 Desember 2025 – 23:47 WIB
- Asia Oceania
Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Didakwa 59 Kasus, Termasuk TerorismeRabu, 17 Desember 2025 – 18:40 WIB
- Humaniora
Presiden JDF Asia Pasifik Mengapresiasi Keberanian Ahmed al Ahmed Menyelamatkan KemanusiaanSelasa, 16 Desember 2025 – 19:30 WIB
- ABC Indonesia
Orangtua Ahmed Al Ahmed Menyebut Putranya Sebagai Pahlawan dalam Serangan di SydneySelasa, 16 Desember 2025 – 05:36 WIB
- Hukum
Boni Hargens: Lima Logical Fallacies Dalam Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025Jumat, 19 Desember 2025 – 23:06 WIB
- Kriminal
Hati-Hati Ketika Transaksi di ATM, Nasabah Ini Kehilangan Rp 4,8 JutaSabtu, 20 Desember 2025 – 04:00 WIB
- Humaniora
Gerakan Rakyat Desak Banjir Sumatra Ditetapkan sebagai Bencana NasionalJumat, 19 Desember 2025 – 23:06 WIB
- Politik
Pengamat Sebut Ada Politisasi Bantuan Bencana AcehSabtu, 20 Desember 2025 – 03:00 WIB
- Kriminal
Kenalan dengan Pria di Facebook, Gadis di Inhu Tinggalkan Rumah, Polisi BergerakSabtu, 20 Desember 2025 – 00:00 WIB