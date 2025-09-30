Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Alasan Bedu Ajukan Permohonan Cerai Terhadap Istrinya, Oh Ternyata

Selasa, 30 September 2025 – 15:55 WIB
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Bedu mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Kuasa hukum Bedu, Dendy Finsa mengungkapkan alasan kliennya mengajukan permohonan cerai terhadap sang istri.

Pasalnya, visi dan misi Bedu sudah tidak lagi sejalan dengan sang istri.

Baca Juga:

"Jadi, alasannya karena memang tidak sesuai lagi visi dan misinya. Perselisihan yang secara terus-menerus, maka tidak bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah seperti yang diinginkan bersama-sama ketika menikah," ujar Dendy Finsa di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Oleh karena itu, Bedu dan sang istri sepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka.

Meski begitu, keduanya akan tetap mengasuh buah hatinya secara bersama-sama.

Baca Juga:

"Maka, terjadilah kesepakatan bersama-sama untuk mengasuh anak tadi dengan cara berpisah," kata Dendy Finsa.

Sebelumnya, Bedu mengajukan permohonan cerai talak terhadap Irma di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 September 2025.

