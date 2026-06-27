Alasan Bernadya Libatkan Perunggu Hingga Baskara Putra dalam Album Baru

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya mengungkap alasan dirinya bekerja sama dengan Perunggu hingga Baskara dalam album Semoga Hanya di Mimpi.

Dia mengaku memiliki ketertarikan terhadap karya-karya Perunggu, serta cukup dekat dengan para personel.

"Mereka itu support aku dari awal EP (mini album) pertama, terus suka diajak tampil bareng. Nah, kayaknya seru bikin sesuatu bareng," kata Bernadya di Cilandak Townsquare, Jakarta pada Jumat (26/6).

"Waktu itu kayak, apa ya, enggak ada bayangan mau langsung menulis lagu tentang apa. Tetapi kami dari awal langsung nanya dulu, "Lu mau cerita apa sih? Lu mau ngomong tentang apa?" ucap Maul, vokalis Perunggu.

Kolaborasi Bernadya dengan Perunggu akhirnya menghasilkan karya berjudul Peluk Aku Sekarang!. Lagu tersebut masuk ke dalam album Semoga Hanya di Mimpi.

Selain bersama Perunggu, Bernadya juga berkerja sama dengan Baskara Putra atau Hindia. Dia mengaku mendapat banyak masukan dari Baskara ketika mengalami kebuntuan saat menulis lagu.

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"Aku sempat enggak bisa menulis lagu. Terus Bas bilang, ya tulis dari situ saja, lu hidupnya tenang, berangkatnya dari situ. Justru lu takut akan terjadi sesuatu yang gede yang lu engak harapkan. Ya sudah aku tulis sendiri di rumah," beber penyanyi berusia 22 tahun itu.

Bernadya merilis album penuh kedua yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu (24/6).