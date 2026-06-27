Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Alasan Bernadya Libatkan Perunggu Hingga Baskara Putra dalam Album Baru

Sabtu, 27 Juni 2026 – 09:09 WIB
Alasan Bernadya Libatkan Perunggu Hingga Baskara Putra dalam Album Baru - JPNN.COM
Bernadya bersama Rendy Pandugo, Perunggu, Baskara Putra, Enrico Octaviano, dan Vega Antares di Cilandak Townsquare, Jakarta Selatan pada Jumat (26/6). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya mengungkap alasan dirinya bekerja sama dengan Perunggu hingga Baskara dalam album Semoga Hanya di Mimpi.

Dia mengaku memiliki ketertarikan terhadap karya-karya Perunggu, serta cukup dekat dengan para personel.

"Mereka itu support aku dari awal EP (mini album) pertama, terus suka diajak tampil bareng. Nah, kayaknya seru bikin sesuatu bareng," kata Bernadya di Cilandak Townsquare, Jakarta pada Jumat (26/6).

Baca Juga:

"Waktu itu kayak, apa ya, enggak ada bayangan mau langsung menulis lagu tentang apa. Tetapi kami dari awal langsung nanya dulu, "Lu mau cerita apa sih? Lu mau ngomong tentang apa?" ucap Maul, vokalis Perunggu.

Kolaborasi Bernadya dengan Perunggu akhirnya menghasilkan karya berjudul Peluk Aku Sekarang!. Lagu tersebut masuk ke dalam album Semoga Hanya di Mimpi.

Selain bersama Perunggu, Bernadya juga berkerja sama dengan Baskara Putra atau Hindia. Dia mengaku mendapat banyak masukan dari Baskara ketika mengalami kebuntuan saat menulis lagu.

Baca Juga:

"Aku sempat enggak bisa menulis lagu. Terus Bas bilang, ya tulis dari situ saja, lu hidupnya tenang, berangkatnya dari situ. Justru lu takut akan terjadi sesuatu yang gede yang lu engak harapkan. Ya sudah aku tulis sendiri di rumah," beber penyanyi berusia 22 tahun itu.

Bernadya merilis album penuh kedua yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu (24/6).

Penyanyi Bernadya mengungkap alasan dirinya bekerja sama dengan Perunggu hingga Baskara dalam album Semoga Hanya di Mimpi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bernadya  Perunggu  Baskara Putra  Album Bernadya 
BERITA BERNADYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp