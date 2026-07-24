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Alasan Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Tangkap Begal: Tradisi Bangsa Kita Tradisi Hadiah

Jumat, 24 Juli 2026 – 14:00 WIB
Alasan Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Tangkap Begal: Tradisi Bangsa Kita Tradisi Hadiah - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menggunakan sayembara sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan.

Terbaru, orang nomor satu di Jabar itu menggelar sayembara dengan hadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta kepada warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan.

Dedi mengatakan, imbalan hadiah merupakan tradisi bangsa Indonesia yang sudah dipupuk sejak kecil.

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Apabila diberikan iming-iming hadiah, maka memotivasi individu untuk meraih hasil maksimal.

Pemikiran itu lah yang membuat Dedi kembali menggunakan konsep sayembara untuk menangkap pelaku begal.

Menurutnya, warga bakal termotivasi untuk menjaga diri dan menghadapi begal dengan bijaksana.

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"Karena begini, tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah, kalau ada ranking pertama dan diumumkan, belajarnya jadi rajin. Kemudian daerah, kalau dilombakan juga jadi rajin," kata Dedi di Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026).

"Logikanya sederhana. Misalnya, ada maling motor, jangan digebuki sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, tidak usah digebuki sampai mati, lumayan Rp10 juta kalau diantarkan. Itu secara psikologis akan memengaruhi," lanjutnya.

Dedi Mulyadi mengungkapkan alasan menggelar sayembara tangkap begal. Singgung tradisi bangsa Indonesia.

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TAGS   Dedi Mulyadi  Sayembara  Begal  gubernur jawa barat dedi mulyadi 
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