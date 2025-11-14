Close Banner Apps JPNN.com
Alasan Di Balik Kepulangan Eliano Reijnders ke Belanda Terungkap, Kabar Baik untuk Persib

Jumat, 14 November 2025 – 13:01 WIB
Pemain Persib Bandung Eliano Reijnders. Foto: Persib/Ragiel Rizky.

jpnn.com - Setelah menyempatkan pulang kampung ke Belanda, Eliano Reijnders kembali meramaikan sesi latihan Persib Bandung di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (13/11/2025).

Kehadirannya memberi suntikan energi baru bagi skuad Maung Bandung yang tengah menyiapkan diri menghadapi Dewa United pada pekan ke-13 BRI Super League 2025/26.

Reijnders terlihat berlatih penuh antusias bersama rekan-rekannya. 

Baca Juga:

Momen Pulang Kampung Bantu Pulihkan Energi

Dia mengaku waktu singkat yang dihabiskan di Belanda untuk bertemu keluarga menjadi bahan bakar tambahan sebelum kembali menjalani rutinitas intens bersama Persib.

"Bagus karena bisa pulang ke Belanda bertemu keluarga. Sekarang kami memulai lagi (latihan) untuk persiapan menghadapi Dewa United," ucap adik kandung Tijjani Reijnders itu.

Waktu Libur Penting untuk Performa Tim

Menurutnya, jatah libur yang diberikan Pelatih Persib Bojan Hodak bukan hanya sekadar waktu istirahat, tetapi momentum penting untuk mengembalikan kondisi fisik setelah jadwal padat yang mereka jalani.

Baca Juga:

Tercatat, Persib menjalani lima pertandingan yang menguras energi dalam 20 hari terakhir.

"Dengan waktu libur ini, kami bisa kembali ke level terbaik dan siap menghadapi Dewa United dengan kondisi seratus persen," tambahnya.

Alasan Eliano Reijnders pulang ke Belanda akhirnya terungkap. Apa yang membuat gelandang Persib Bandung kembali dengan energi baru?

