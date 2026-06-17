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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Alasan Gus Ipul Menyebut Nama Nasaruddin Umar di Bursa Calon Ketum PBNU, Oalah

Rabu, 17 Juni 2026 – 05:53 WIB
Alasan Gus Ipul Menyebut Nama Nasaruddin Umar di Bursa Calon Ketum PBNU, Oalah - JPNN.COM
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinilai layak masuk bursa calon Ketum PBNU. Ilustrasi ANTARA/HO-Kemenag/pri

jpnn.com - KEDIRI – Menteri Agama Nasaruddin Umar dinilai layak masuk bursa calon Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar NU.

Penilaian tersebut disampaikan Menteri Sosial yang juga Sekretaris PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan sejumlah nama telah muncul dalam pembahasan publik terkait calon Ketum PBNU, termasuk Nasaruddin Umar yang pernah menjabat Katib Aam PBNU.

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"Kalau kita lihat sejak zaman Gus Dur, paling tidak 40 tahun terakhir ini tiga ketua umum sebelumnya pernah menjadi Katib Aam," katanya di Kediri, Jawa Timur, Selasa (16/6).

Dia menjelaskan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Said Aqil Siradj, dan Yahya Cholil Staquf pernah menjabat Katib Aam sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Menurut Gus Ipul, Nasaruddin Umar juga pernah mengemban amanah sebagai Katib Aam PBNU pada masa kepemimpinan almarhum K.H. Sahal Mahfudh.

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Meski demikian, dia menegaskan penentuan Ketua Umum PBNU sepenuhnya menjadi kewenangan peserta muktamar melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Gus Ipul juga memastikan dirinya tidak akan maju maupun dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.

Gus Ipul menjelaskan soal Nasaruddin Umar yang menurutnya telah muncul di bursa calon Ketua Umum PBNU.

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TAGS   Nasaruddin Umar  PBNU  Ketum PBNU  Gus Ipul 
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