Alasan John Herdman Mantap Menyeberang ke Timnas Indonesia

Minggu, 04 Januari 2026 – 05:23 WIB

jpnn.com - John Herdman mengungkap alasan di balik keputusannya menerima tawaran melatih Timnas Indonesia.

Pelatih berusia 50 tahun itu resmi diperkenalkan sebagai nakhoda baru Skuad Garuda pada Sabtu (3/1/2025).

Nama Herdman memang sudah lama beredar sebagai kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia.

Namun, selama proses seleksi pelatih, PSSI memilih bersikap tertutup dan baru memastikan pilihan mereka menjelang pergantian tahun.

Setelah berbagai spekulasi, federasi akhirnya memastikan Herdman akan memimpin Jay Idzes dan kawan-kawan dalam proyek baru Timnas Indonesia.

John Herdman Ungkap Alasan Menukangi Timnas Indonesia

Bagi Herdman, keputusan menyeberang ke Asia bukan diambil secara spontan. Dia menilai proyek Timnas Indonesia memiliki daya tarik yang jarang dia temui dalam perjalanan karier kepelatihannya.

"Ini tentang menemukan proyek yang tepat, dengan gairah dan intensitas dari para penggemar yang bisa benar-benar Anda rasakan," ucap Herdman dilansir Toronto Star.

Sebelum bergabung Timnas Indonesia, Herdman mencicipi panggung tertinggi sepak bola dunia bersama Selandia Baru dan Kanada.