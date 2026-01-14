Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Alasan Keamanan, Wapres Gibran Tunda Kunjungan ke Yahukimo

Rabu, 14 Januari 2026 – 10:47 WIB
Alasan Keamanan, Wapres Gibran Tunda Kunjungan ke Yahukimo - JPNN.COM
Komandan Satgas Pengamanan VVIP, sekaligus Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim memberikan keterangan di Bandara Frans Kaisiepo, Biak Numfor, Papua, Rabu (14/1/2026). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

jpnn.com - BIAK NUMFOR - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunda kunjungan kerja ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Rabu (14/1) pagi. Penundaan kunjungan kerja itu dilakukan karena alasan keamanan.

‎Komandan Satgas Pengamanan VVIP sekaligus Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim menjelaskan bahwa Wapres Gibran dijadwalkan mengunjungi Yahukimo dengan pesawat Hercules setelah kunjungannya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu ini selesai.

‎‎"Karena melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo," kata Amrin saat memberikan keterangan di Bandara Frans Kaisiepo, Biak Numfor, Papua, Rabu (14/1).

Jenderal bintang dua TNI itu menjelaskan bahwa berdasar pertimbangan intelijen, pihaknya melihat ada pergerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. ‎

‎"Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan," kata Amrin.

‎Dia menekankan bahwa Wapres Gibran sangat ingin berkunjung ke Yahukimo untuk melihat pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah setempat. ‎Demi alasan keamanan, Wapres Gibran pun akan menjadwalkan ulang kunjungan kerjanya ke Yahukimo.

Adapun kunjungan Wapres Gibran ke Yahukimo seharusnya menjadi rangkaian agenda di Tanah Papua, setelah dia mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 dan Pasar Ikan di Biak Numfor pada Selasa (13/1). ‎Pada hari berikutnya, Wapres Gibran mengunjungi pasar tradisional dan pelaksanaan MBG di Wamena. (antara/jpnn)

Demi alasan keamanan, Wapres Gibran tunda kunjungan kerja ke Yahukimo, Papua Pegunungan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

TAGS   wapres gibran  Yahukimo  Papua Pegunungan  alasan keamanan  TNI  Pangdam  Kunjungan Kerja 
