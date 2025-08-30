Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Alasan Kondusifitas, Persib vs Borneo FC Terancam Ditunda

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 00:00 WIB
Alasan Kondusifitas, Persib vs Borneo FC Terancam Ditunda - JPNN.COM
Suporter Bobotoh di pertandingan Persib Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung melawan Borneo FC pada pekan ke-4 Super League 2025/26 terancam ditunda.

Pertandingan tersebut dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu (31/8/2025).

Keputusan itu dikeluarkan Polda Jabar menyikapi kondisi keamanan Kota Bandung pasca aksi unjuk rasa yang digelar, Jumat (29/8) siang hingga malam mengalami kerusuhan.

Baca Juga:

Fasilitas umum yang ada di Gedung DPRD Jawa Barat, hingga di jalan-jalan lainnya yang ada di Kota Bandung mengalami kerusakan akibat dibakar massa aksi.

Permohonan pembatalan pertandingan itu disampaikan Polda Jabar dalam bentuk surat resmi kepada Direktur Utama i-League Ferry Paulus yang dibuat hari ini dengan Nomor : B/ 3210 /VIII/PAM.3.3./2025/Roops, terkait permohonan penundaan pertandingan sepak bola Persib VS Borneo FC.

Berikut isi permohonan surat tersebut:

Baca Juga:

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pertandingan Persib vs Borneo FC pada pekan ke-4 Super League 2025/26 di GBLA terancam ditunda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Borneo FC  Persib Bandung  Super League  BRI Super League 2025/2026 
BERITA PERSIB VS BORNEO FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp