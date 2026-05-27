JPNN.com - Kriminal

Alasan Pelaku Membuang Mayat Wanita di Flyover Tol Yasmin Bogor, Astaga

Rabu, 27 Mei 2026 – 10:24 WIB
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro dalam pengungkapan kasus pembunuhan di Mapolresta, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (25/5/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

jpnn.com - Tim Polresta Bogor Kota mengungkap kasus penemuan mayat wanita berinisial AA (25) di bawah flyover Tol Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat.

Wanita itu ternyata korban pembunuhan yang sengaja dibuang pelaku dari atas flyover Tol Yasmin.

Konon sebelum dibuang, korban masih bergerak-gerak setelah dijerat di dalam mobil. Hal itu membuat pelaku panik.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Rio Wahyu Anggoro mengatakan pelaku berinisial MF (26) ditangkap kurang dari 1x24 jam setelah jasad korban ditemukan di Jalan KH Sholeh Iskandar, Tanahsareal, Kota Bogor.

"Menurut pengakuan tersangka, korban gerak-gerak. Kemudian terjadilah seperti yang di video tadi, yang dari jalan tol ke bawah," kata Rio, dikutip dari ANTARA, Rabu (27/5/2026).

Kasus tersebut bermula saat korban dan pelaku yang merupakan teman semasa SMK kembali berkomunikasi melalui direct message media sosial setelah lama tidak saling berhubungan.

Keduanya kemudian bertemu pada 2 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, korban disebut sempat menyinggung kondisi keluarga pelaku hingga membuat pelaku sakit hati dan dendam.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Bagus Azi Lesmana Putra mengatakan pelaku kembali mengajak korban bertemu pada Jumat (22/5), dengan alasan mau ngopi di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor.

