Alasan Pemerintah Mempertahankan Batu Bara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pemerintah masih akan mempertahankan pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Menurut Bahlil, kebijakan itu diambil guna menjaga efisiensi energi dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.

Bahlil mengatakan Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar sehingga pemanfaatannya masih diperlukan di tengah dinamika ketahanan energi global.

Dia menilai Indonesia tidak bisa terburu-buru meninggalkan batu bara, terutama ketika sejumlah negara maju justru kembali membuka opsi penggunaan energi fosil tersebut.

Negara lain, kata dia, seperti Amerika Serikat maupun sejumlah negara Eropa kini kembali memanfaatkan batu bara untuk menjaga ketahanan energi domestik mereka.

“Sekarang Amerika buka opsi batu bara. Di Eropa membuka opsi batu bara, ada minta ke kita untuk 20 juta ton per tahun,” ujar Bahlil saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5).

Baca Juga: Erik Hermawan DPR Apresiasi Menteri ESDM Bahlil dan Menkeu Purbaya Bekerja Sama Jaga Stabilitas Ekonomi

Bahlil membeberkan Indonesia perlu mengutamakan efisiensi dan kepentingan nasional dalam menentukan arah transisi energi.

Pemanfaatan batu bara masih diperlukan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.